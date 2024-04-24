Припинення консульських послуг українським чоловікам: в Єврокомісії відреагували

Українським чоловікам призовного віку за кордоном обмежили доступ до консульських послуг. У Єврокомвсії взяли це оголоцення до відома, запевнила речниця з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніти Хіппер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свободу.
"Ми беремо це оголошення до відома. У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про Директиву про тимчасовий захист (документ регулює перебування переселенців з України на території ЄС - ред.). Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку", - сказала Хіппер, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.
Однак у ЄС не стали коментувати, чи підтримують це рішення української влади, зокрема не сказали й чи підлягатимуть депортації українські чоловіки, що опиняться на території ЄС із простроченими документами.
"Не нам коментувати рішення українського уряду щодо заходів, які необхідно вжити в контексті конфлікту. Єдине, що ми можемо зробити,- це пояснити, яка ситуація з цими особами, які перебувають на території Європи. Це те, що ми можемо зробити", - додав представник Єврокомісії Ерік Мамер.
Нагадаємо, 23 квітня цього року МЗС України заявило про припинення прийому нових заяв на вчинення консульських дій від чоловіків мобілізаційного віку (за винятком заяв про оформлення посвідчень особи на повернення в Україну).
Також в МЗС запевнили, що тимчасові обмеження будуть зняті 18 травня 2024 року. Саме тоді вступить в силу закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку”.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив вжити заходів щодо відновлення "справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном".
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