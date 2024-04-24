Припинення консульських послуг українським чоловікам: в Єврокомісії відреагували

"Ми беремо це оголошення до відома. У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про Директиву про тимчасовий захист (документ регулює перебування переселенців з України на території ЄС - ред.). Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку", - сказала Хіппер, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Однак у ЄС не стали коментувати, чи підтримують це рішення української влади, зокрема не сказали й чи підлягатимуть депортації українські чоловіки, що опиняться на території ЄС із простроченими документами.

"Не нам коментувати рішення українського уряду щодо заходів, які необхідно вжити в контексті конфлікту. Єдине, що ми можемо зробити,- це пояснити, яка ситуація з цими особами, які перебувають на території Європи. Це те, що ми можемо зробити", - додав представник Єврокомісії Ерік Мамер.