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Прекращение консульских услуг украинским мужчинам: в Еврокомиссии отреагировали

Фото: в Еврокомиссии отреагировали на ограничение консульских действий украинским мужчинам за рубежом (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Украинским мужчинам призывного возраста за границей ограничили доступ к консульским услугам. В Еврокомисии приняли это оглашение к сведению, заверила спикер по внутренним делам, миграции и внутренней безопасности Аниты Хиппер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свободу.

"Мы берем это объявление к сведению. У меня нет конкретных комментариев, когда речь идет о Директиве о временной защите (документ регулирует пребывание переселенцев из Украины на территории ЕС - ред.) . Мы не различаем пола, а также призывной статус. Это все, что должен сказать со своей стороны", - сказала Хиппер, отвечая на вопрос Радио Свобода.

Однако в ЕС не стали комментировать, поддерживают ли это решение украинской власти, в частности, не сказали и подлежат ли депортации украинские мужчины, которые окажутся на территории ЕС с просроченными документами.

"Не нам комментировать решение украинского правительства относительно мер, которые необходимо принять в контексте конфликта. Единственное, что мы можем сделать, - это объяснить, какая ситуация с этими лицами, которые находятся на территории Европы. Это то, что мы можем предпринять", - добавил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Украинские консульства перестали оказывать услуги мужчинам за границей

Напомним, 23 апреля этого года МИД Украины заявил о прекращении приема новых заявлений на совершение консульских действий от мужчин мобилизационного возраста (за исключением заявлений об оформлении удостоверений личности на возвращение в Украину).

Также в МИДе заверили, что временные ограничения будут сняты 18 мая 2024 года. Именно тогда вступит в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебапоручил принять меры по возобновлению "справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за границей".

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МИД УкраиныДмитрий Кулеба