Припарковані машини українців дозволять безкарно переміщати: кому та за яких обставин

Верховній Раді пропонують розширити повноваження сил цивільного захисту України та звільнити пожежно-рятувальні підрозділи від відповідальності за пошкоджене за екстрених обставин майно громадян - якщо воно перешкоджало виконанню їхніх обов'язків.
РБК-Україна розповідає, що саме пропонує змінити проект закону №11497 і що про нього відомо.
Кожна хвилина, втрачена при ліквідації пожежі чи аварії, може призвести до людських жертв та значних матеріальних збитків, тож підрозділи територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) мають діяти оперативно й злагоджено - щоб дістатися місця виклику у найкоротший час.
Водночас сьогодні пожежно-рятувальні підрозділи часто стикаються з проблемою хаотичного паркування - коли доступу автомобілів сил цивільного захисту (особливо великогабаритних) заважають залишені під багатоповерховими житловими будинками або на в'їздах у двори машини людей.
Це суттєво ускладнює роботу рятувальників - не дає під'їхати достатньо близько до будинку, перешкоджає доступу до гідранта, заважає розгорнути автодрабину для рятування людей з верхніх поверхів тощо.
Тобто автомобілі, що заважають під'їзду транспортного засобу рятувальників, є суттєвою перешкодою для порятунку людських життів. Однак пересувати їх в інше місце представники ДСНС наразі не мають права.
Виходячи з цього, проект закону №11497 пропонує внести до Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів низку змін, які мають на меті:
Йдеться про те, що шкода, завдана транспортними засобами ДСНС при проїзді до місць виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт (гасіння пожеж, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і т.ін.) відшкодовуватись громадянам не буде.
Крім того, рятувальники отримають право переміщувати припарковані машини (або інші транспортні засоби) примусово - так, щоб вони не заважали виконанню їхніх завдань.
Проект закону №11497 про внесення змін до Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів щодо відповідальності за завдану майнову шкоду майну, яке перешкоджало виконанню обов'язків особовому складу сил цивільного захисту, було зареєстровано у Верховній Раді 19 серпня 2024 року.
Ініціатором законопроекту виступив народний депутат Олександр Ковальов (член депутатської групи "Відновлення України").
Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань правової політики під керівництвом Дениса Маслова.
Проект закону №11497 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
21 серпня документ було надано для ознайомлення народним депутатам.
У прикінцевих положеннях уточнюється, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (за умови схвалення Верховною Радою та підписання президентом).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні пропонують посилити покарання за ігнорування "швидких" і пожежників на дорогах.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сайт Верховної Ради, проект закону №11497, Цивільний кодекс України.
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