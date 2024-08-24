Припаркованные машины украинцев разрешат безнаказанно перемещать: кому и при каких обстоятельствах

Что предлагает изменить законопроект

Каждая минута, потерянная при ликвидации пожара или аварии, может привести к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу, поэтому подразделения территориальных органов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) должны действовать оперативно и слаженно - чтобы добраться до вызова в кратчайшее время.

Однако сегодня пожарно-спасательные подразделения часто сталкиваются с проблемой хаотической парковки - когда доступу автомобилей сил гражданской защиты (особенно крупногабаритным) мешают оставленные под многоэтажными жилыми домами или на въездах во дворы машины людей.

Это существенно усложняет работу спасателей - не дает подъехать достаточно близко к дому, препятствует доступу к гидранту, мешает развернуть автолестницу для спасения людей с верхних этажей и т.д.

То есть автомобили, мешающие подъезду транспортного средства спасателей, являются существенным препятствием для спасения человеческих жизней. Однако передвигать их в другое место представители ГСЧС сейчас не имеют права.

Исходя из этого, проект закона №11497 предлагает внести в Гражданский кодекс Украины и другие законодательные акты ряд изменений, цель которых:

освободить силы гражданской защиты Украины от возмещения материального ущерба за поврежденное имущество, препятствующее исполнению их обязанностей - если действия спасателей были вынужденными и необходимыми для спасения жизней или предотвращения материального ущерба

- если действия спасателей были вынужденными и необходимыми для спасения жизней или предотвращения материального ущерба предоставить право силам гражданской защиты принудительно перемещать транспортные средства, мешающие проезду и выполнению возложенных на указанные службы задач - в том числе с использованием специальных технических средств

Речь идет о том, что ущерб, причиненный транспортными средствами ГСЧС при проезде в места выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ (тушения пожаров, работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и т.д.) возмещаться гражданам не будет.

Кроме того, спасатели получат право перемещать припаркованные машины (или другие транспортные средства) принудительно - так, чтобы они не мешали выполнению их задач.

Основное о проекте закона

Проект закона №11497 о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины и другие законодательные акты насчет ответственности за причиненный ущерб имуществу, препятствовавшему исполнению обязанностей личного состава сил гражданской защиты, был зарегистрирован в Верховной Раде 19 августа 2024 года.

Инициатором законопроекта выступил народный депутат Александр Ковалев (член депутатской группы "Відновлення України").

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам правовой политики под руководством Дениса Маслова.

Проект закона №11497 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

21 августа документ был предоставлен для ознакомления народным депутатам.

В заключительных положениях уточняется, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования (при условии принятия Верховной Радой и подписания президентом).