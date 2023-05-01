Пріоритетом Польщі під час головування в ЄС буде членство України та Молдови, - Дуда

"Одним із наших пріоритетів під час польського головування у Раді ЄС буде членство України та Молдови в ЄС", - сказав Дуда.

Він також зазначив, що Польща виступає за політику "відчинених дверей", тому ЄС має прийняти також і країни Західних Балкан.

"Ми з прем’єр-міністром (Матеушем Моравецьким - ред.) чудово знаємо, що означає довго чекати, що означає хотіти бути частиною вільного Заходу, політичною частиною якого ми є сьогодні , - додав президент.

Дуда зазначив, що у лютому 2022 року був ініціатором листа президентів про якнайшвидше прийняття України до блоку.

"Спочатку багато хто не повірив. Думав, що це буде тривалий процес, а виявилось, що за декілька місяців це можливо. Сьогодні Україна є кандидатом. Ми зробимо все, щоб Україна якнайшвидше стала частиною ЄС", - наголосив він.

Як зазначається, Польща головуватиме у Раді ЄС у першій половині 2025 року.