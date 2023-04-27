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До кінця весни. Шмигаль розповів, коли Україна отримає звіт від Єврокомісії по вступу в ЄС

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Україна, Четвер 27 квітня 2023 16:37
До кінця весни. Шмигаль розповів, коли Україна отримає звіт від Єврокомісії по вступу в ЄС Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Єврокомісія вже до кінця цієї весни має надати Україні проміжний звіт щодо виконання семи рекомендацій по вступу в Євросоюз.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денись Шмигаль у четвер, 27 квітня.

"Україна виконала всі сім рекомендацій Єврокомісії, які ми отримали під час отримання статусу кандидата. Ми виконуємо всі необхідні реформи для вступу до Євросоюзу не зважаючи на війну. ми створили антикорупційну структуру, яка повністю діє", - сказав прем'єр.

За його словами, Україна повністю готова до процедури перемовин вже вкінці 2023 року.

"Сподіваюсь, що до кінця весни Єврокомісія оголосить проміжний звіт про результати виконання семи рекомендацій. А офіційний звіт восени відкриє перед нами двері щодо процедури перемовин", - підкреслив він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна виконала всі сім рекомендацій Єврокомісії, які були визначені при отриманні статусу кандидата. Це може дати старт переговорам щодо вступу в ЄС.

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