Приоритетом Польши во время председательства в ЕС станет членство Украины и Молдовы, - Дуда

"Одним из наших приоритетов во время польского председательства в Совете ЕС станет членство Украины и Молдовы в ЕС", - сказал Дуда.

Он также отметил, что Польша выступает за политику "открытой двери", поэтому ЕС должен принять также и страны Западных Балкан.

"Мы с премьер-министром (Матеушем Моравецким - ред.) прекрасно знаем, что значит долго ждать, что значит хотеть быть частью свободного Запада, политической частью которого мы являемся сегодня", - добавил президент.

Дуда отметил, что в феврале 2022 года был инициатором письма президентов о скорейшем принятии Украины в блок.

"Сначала многие не поверили. Думал, что это будет длительный процесс, а оказалось, что через несколько месяцев это возможно. Сегодня Украина является кандидатом. Мы сделаем все, чтобы Украина как можно быстрее стала частью ЕС", - подчеркнул он.

Как отмечается, Польша будет председательствовать в Совете ЕС первой половины 2025 года.