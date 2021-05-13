Приоритетные группы. На выходных будут вакцинировать из очереди в "Дии"

Сейчас Украина не имеет столько вакцин против коронавируса , чтобы вакцинировать всех украинцев, которые стали в очередь через приложение "Дия". Записались более 500 тысяч человек.

По его словам, в приоритете для Минздрава остаются граждане в возрасте от 65 лет.

"Мы делаем все возможное, чтобы начать вакцинацию людей, которые записаны в лист ожидания в приложении Дия на этих выходных. Сейчас приоритетом для нас являются люди старше 65 лет. В письме ожидания в Дии у нас таких есть 23 тысячи 900 человек и мы попробуем провакцинировать их на этих выходных", – сказал Ляшко. ​