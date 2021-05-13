Приоритетные группы. На выходных будут вакцинировать из очереди в "Дии"

Сейчас Украина не имеет столько вакцин против коронавируса, чтобы вакцинировать всех украинцев, которые стали в очередь через приложение "Дия". Записались более 500 тысяч человек.
Об этом Радио Свобода рассказал главный государственный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.
По его словам, в приоритете для Минздрава остаются граждане в возрасте от 65 лет.
"Мы делаем все возможное, чтобы начать вакцинацию людей, которые записаны в лист ожидания в приложении Дия на этих выходных. Сейчас приоритетом для нас являются люди старше 65 лет. В письме ожидания в Дии у нас таких есть 23 тысячи 900 человек и мы попробуем провакцинировать их на этих выходных", – сказал Ляшко.
Напомним, в Украине в очередь на получение прививки против коронавируса записалось более 597 тысяч людей. Сейчас вакцинируют наиболее уязвимые группы населения.
Ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине начнется массовая вакцинация от коронавируса всех желающих. Для этого, по его словам, нужно, чтобы в Украине был не менее 1 млн доз вакцин.