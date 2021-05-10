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На вакцинацию от COVID в Украине записалось более полумиллиона человек

Новина українською → Украина, Понедельник 10 мая 2021 07:41
На вакцинацию от COVID в Украине записалось более полумиллиона человек Фото: сейчас вакцинируют наиболее уязвимые группы населения (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Даша Харченко

В Украине в очередь на получение прививки от коронавируса записалось более 597 тысяч людей. Сейчас вакцинируют наиболее уязвимые группы населения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сейчас от коронавируса в Украине вакцинируют медиков и работников заведений здравоохранения; жителей и персонал домов для престарелых и специализированных интернатов; участников Операции объединенных сил на Востоке Украины; социальных работников; священнослужителей; олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году; педагогов, которые привлечены к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО) сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников; людей в возрасте от 65 лет.

При этом приоритет отдается людям наиболее пожилого возраста и людям, имеющим неинфекционные хронические заболевания (в частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек).

В Минздраве напомнили, что человек может записаться в очередь на прививку и ждать сообщения о начале вакцинации его группы.

Ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине начнется массовая вакцинация от коронавируса всех желающих. Для этого, по его словам, нужно, чтобы в Украине был не менее 1 млн доз вакцин.

Кроме того, международный сертификат вакцинации от коронавируса может выдаваться только тем, кто получил прививку препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения. Это определено международными медико-санитарными правилами.

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