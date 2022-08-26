Приоритетная цель. В ОК "Юг" рассказали, сколько ВСУ уничтожили складов боеприпасов оккупантов на этой неделе

Она отметила, что такие объекты являются одними из приоритетных целей нашей артиллерии, в том числе и авиационных ударов. Поскольку это запасы, которые Россия планировала бы использовать против украинских защитников.

По словам Гуменюк, оккупанты пытаются рассредоточивать эти запасы, потому что уже почувствовали, что попадания точечные и абсолютно прицельные. Однако ВСУ находят места новой дислокации и снова уничтожают склады.

"На этой неделе уничтожено уже 7 складов боеприпасов. Я думаю, что это не завершение недели, еще есть несколько дней, мы еще успеем", - указала пресс-секретарь.

ВСУ контролируют переправы и мосты

Кроме этого, она подтвердила, что россияне пытаются строить дополнительные переправы в Херсонской области после вывода из строя мостов украинскими силами.

"Огневой контроль распространяется и на эти объекты. После того, как они будут настроены, они снова будут повреждены", - отметила Гуменюк.

На вопрос, есть ли уже примеры уничтожения подобных переправ, пресс-секретарь ответила: "Пока это сюрприз".