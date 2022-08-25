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Россия принесла деградацию. Оккупированный юг уже в состоянии катастрофы, - Зеленский

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Киев, Четверг 25 августа 2022 22:48
Россия принесла деградацию. Оккупированный юг уже в состоянии катастрофы, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Временно оккупированные районы на юге Украины находятся в состоянии гуманитарной катастрофы, там произошло отключение электро- и водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Юг Украины, оккупированные районы, уже в состоянии гуманитарной катастрофы. Вдобавок ко всему злу, которое туда принесли оккупанты, произошло отключение электричества, воды, канализации. Россия принесла на нашу землю деградацию, которую здесь никогда не видели", - заявил президент.

Он отметил, что такая критическая ситуация была невозможной до оккупации. По его словам, в этом и состоит "гордость" современного российского государства, оно умеет только "делать возможным самое худшее".

Напомним, ранее стало известно, что жители большей части временно оккупированной территории Запорожской области остались без света и воды 25 августа. При этом в области уже месяц нет газа.

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