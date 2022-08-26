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Пріоритетна ціль. В ОК "Південь" розповіли, скільки ЗСУ знищили складів боєприпасів окупантів цього тижня

Фото: ЗСУ знищили вже 7 складів боєприпасів росіян цього тижня (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах на півдні України. Протягом поточного тижня наші воїни вже знищили 7 складів з боєприпасами ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що такі об'єкти є одними з пріоритетних цілей нашої артилерії, зокрема і авіаційних ударів. Оскільки це запаси, які Росія планувала би використати проти українських захисників.

За словами Гуменюк, окупанти намагаються розосереджувати ці запаси, бо вже відчули, що влучання точкові і абсолютно прицільні. Однак ЗСУ знаходять місця нової дислокації й знову знищують склади.

"Цього тижня знищено вже 7 складів боєприпасів. Я думаю, що це не завершення тижня, ще є кілька днів, ми ще встигнемо", - вказала речниця.

ЗСУ контролюють переправи та мости

Окрім цього, вона підтвердила, що росіяни намагаються будувати додаткові переправи у Херсонській області після виведення з ладу мостів українськими силами.

"Вогневий контроль розповсюджується і на ці об’єкти. Після того, як вони будуть налаштовані, вони знову будуть пошкоджені", - наголосила Гуменюк.

На запитання, чи є вже приклади знищення подібних переправ, речниця відповіла: "Поки що це сюрприз".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що тимчасово окуповані райони на півдні України перебувають у стані гуманітарної катастрофи.

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