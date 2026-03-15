Пріоритети змінилися: Трамп втрачає інтерес до війни в Україні, - FT

Зміна фокуса Вашингтона

Як повідомляє FT, через ескалацію на Близькому Сході Сполучені Штати фактично призупинили активну участь у переговорному процесі щодо України.

Черговий раунд зустрічей, запланований на початок березня, не відбувся, а нова дата досі не визначена. Європейські дипломати зазначають, що така зміна уваги є вкрай небезпечною для Києва.

"Близький Схід серйозно переорієнтував політичну увагу з України. Для нас і для України це катастрофа", - цитує видання слова одного з дипломатів ЄС.

Дефіцит ППО та боєприпасів

Крім політичної підтримки, зміна пріоритетів Білого дому вдарила по обороноздатності України.

За даними джерел, поставки систем протиповітряної оборони будуть затримані, оскільки США надають перевагу іншим клієнтам.

Головний дипломат ЄС Кая Каллас підтвердила наявність проблеми.

"Це, безумовно, проблема, тому що насправді існує конкуренція за ті самі активи, як на Близькому Сході, так і в Україні", - сказала FT Кая Каллас.

Позиція Кремля та "пауза" у діалозі

Росія використовує ситуацію, отримуючи надприбутки від зростання цін на нафту та зменшення санкційного тиску.

У Кремлі відкрито заявляють, що американська сторона зараз зайнята іншими питаннями.

"У переговорах справді настала пауза. У американців інші пріоритети, і це зрозуміло", - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, додавши, що Росія продовжує просуватися на фронті для досягнення своїх цілей.