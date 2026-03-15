Приоритеты изменились: Трамп теряет интерес к войне в Украине, - FT

Изменение фокуса Вашингтона

Как сообщает FT, из-за эскалации на Ближнем Востоке Соединенные Штаты фактически приостановили активное участие в переговорном процессе по Украине.

Очередной раунд встреч, запланированный на начало марта, не состоялся, а новая дата до сих пор не определена. Европейские дипломаты отмечают, что такая смена внимания является крайне опасной для Киева.

"Ближний Восток серьезно переориентировал политическое внимание с Украины. Для нас и для Украины это катастрофа", - цитирует издание слова одного из дипломатов ЕС.

Дефицит ПВО и боеприпасов

Помимо политической поддержки, смена приоритетов Белого дома ударила по обороноспособности Украины.

По данным источников, поставки систем противовоздушной обороны будут задержаны, поскольку США отдают предпочтение другим клиентам.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас подтвердила наличие проблемы.

"Это, безусловно, проблема, потому что на самом деле существует конкуренция за те же активы, как на Ближнем Востоке, так и в Украине", - сказала FT Кая Каллас.

Позиция Кремля и "пауза" в диалоге

Россия использует ситуацию, получая сверхприбыли от роста цен на нефть и уменьшения санкционного давления.

В Кремле открыто заявляют, что американская сторона сейчас занята другими вопросами.

"В переговорах действительно наступила пауза. У американцев другие приоритеты, и это понятно", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, добавив, что Россия продолжает продвигаться на фронте для достижения своих целей.