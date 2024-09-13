Пріоритет - зброя. Зеленський розповів про доповіді Умєрова та Сирського щодо фронту

Як розповів Зеленський, сьогодні він заслухав доповідь міністра оборони України Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Перший пріоритет - це зброя для наших воїнів на Покровському, на Курахівському, Торецькому напрямках, на всіх Донецьких напрямках, загалом по фронту. Це й питання постачання, і питання виробництва - як в Україні, так і спільного з партнерами", - зазначив президент.

За його словами, наразі головне завдання - максимально зміцнити позиції українських військ та максимально тиснути на Росію.

"Цю війну можна завершити справедливо тільки на сильних позиціях. Усе для цього ми робимо. Все", - наголосив глава держави.