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Пріоритет - зброя. Зеленський розповів про доповіді Умєрова та Сирського щодо фронту

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Пріоритетом військового керівництва України залишається забезпечення захисників зброєю на всіх напрямках фронту. Завдання - максимально зміцнити позиції ЗСУ та максимально тиснути на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Як розповів Зеленський, сьогодні він заслухав доповідь міністра оборони України Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Перший пріоритет - це зброя для наших воїнів на Покровському, на Курахівському, Торецькому напрямках, на всіх Донецьких напрямках, загалом по фронту. Це й питання постачання, і питання виробництва - як в Україні, так і спільного з партнерами", - зазначив президент.

За його словами, наразі головне завдання - максимально зміцнити позиції українських військ та максимально тиснути на Росію.

"Цю війну можна завершити справедливо тільки на сильних позиціях. Усе для цього ми робимо. Все", - наголосив глава держави.

Ситуація на фронті

Як розповів президент Володимир Зеленський, операція ЗСУ у Курській області вплинула на ситуацію на фронті в Україні. Росіяни зменшили використання артилерії.

Зазначимо, протягом останніх місяців залишається складною ситуація на Покровському напрямку в Україні. Там постійно фіксується найбільша кількість боїв.

Детальніше про ситуацію на Покровському напрямку - в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийРустем УмєровВійна в УкраїніОлександр Сирський