Приоритет - оружие. Зеленский рассказал о докладах Умерова и Сырского о фронте

Как рассказал Зеленский, сегодня он заслушал доклад министра обороны Украины Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Первый приоритет - это оружие для наших воинов на Покровском, Кураховском, Торецком направлениях, на всех Донецких направлениях, в целом по фронту. Это и вопрос поставок, и вопрос производства - как в Украине, так и общего с партнерами", - отметил президент

По его словам, сейчас главная задача - максимально укрепить позиции украинских войск и максимально давить на Россию.

"Эту войну можно завершить справедливо только на сильных позициях. Все для этого мы делаем. Все", - подчеркнул глава государства.