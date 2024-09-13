Курська операція зменшила кількість російської артилерії на Донбасі, - Зеленський
Операція ЗСУ у Курській області вплинула на ситуацію на фронті в Україні. Росіяни зменшили використання артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента під час XX щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.
За словами Зеленського, він не може розкрити всі деталі того, що відбувається на фронті. Ситуація там все ще складна
"Однак останній тиждень потрошку вирівнюється ситуація на Донецькому напрямку, якщо ми говоримо про Покровський. Бо є різні напрямки, є різні виклики", - сказав він.
Президент зауважив, що ситуація на фронті в Україні та операція в Курській області - це пов'язані речі.
"Наприклад, ми можемо побачити, що застосування кількості снарядів на Донбасі, на тому ж Покровському напрямку до початку Курської операції був 1 до 12. Сьогодні - 1 до 2,5. Ми розуміємо, що ми ще не вирівнялися, нам потрібно більше, чим у росіян, якщо ми хочемо зупинити та відновити наше положення. Проте, 1 до 12 - це складніше, ніж 1 до 2,5. Я вважаю, що це успіх. Успіх тієї частини операції, яка зветься Курськ", - підкреслив Зеленський.
Ситуація на фронті
У Курській області вже понад місяць триває операція ЗСУ. За словами Зеленського, за цей час Росія перекинула до Курська з України 60 тисяч військових.
При цьому російський диктатор Володимир Путін доручив військово-політичному керівництву звільнити Курську область до 1 жовтня. Але вони повинні зробити це не знімаючи сили з ключових ділянок, де Росія веде наступ в Україні.
Однак протягом останніх місяців залишається складною ситуація на Покровському напрямку в Україні. Там постійно фіксується найбільша кількість боїв.
Детальніше про ситуацію на Покровському напрямку - в матеріалі РБК-Україна "Осінь на фронті. Ворог вперся в Покровськ, але сил для наступу вистачить ще на 2-3 тижні".
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