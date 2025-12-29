Пріоритет - збереження підстанцій: в Агенції відновлення розкрили деталі захисту УЗ

"Якщо казати про захист вокзалів або важливих логістичних вузлів, тут ми можемо говорити виключно про захист з точки зору ППО. На жаль, захистити колію дуже складно", - зазначив він.

За його словами, рухомі склади обладнуються, особливо ті, які працюють на прифронтових регіонах, додатковими засобами, які дозволяють їх вберегти.

"Що стосується безпосереднього вокзалів. Тут теж ми бачили з вами багато, на жаль, прикладів, коли обстрілюються наші пасажирські вокзали, гинуть люди, отримують поранення. Тому в нас працює окрема програма, щоб забезпечити мобільні укриття цієї інфраструктури", - розповів Сухомлин.

Пріоритетом є збереження підстанцій

Він також наголосив на великому потенціалі "Укрзалізниці" щодо енергетики, торкнувшись теми підстанцій.

"Багато різної інфраструктури має доступ до залізниці з точки зору енергетики. Тому збереження підстанцій - це наш пріоритет. В новому проєкті, який реалізовує Агенція відновлення, є велика кількість залізничних підстанцій, які будуть захищені", - йдеться у його заяві.

За словами Сухомлина, врятувати об'єкти "Укрзаліниці" може тільки комплексний підхід. Водночас він зауважив, що захистити всю колію протяжністю в тисячі кілометрів неможливо.