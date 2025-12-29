RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Приоритет - сохранение подстанций: в Агентстве восстановления раскрыли детали защиты УЗ

Фото: глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин (facebook.com/sukhomlyn.sergey)
Автор: Валерий Ульяненко, Елена Чернякова

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин рассказал, что защита железнодорожных вокзалов осуществляется исключительно ПВО. В то же время он отметил, что защитить пути очень сложно.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Сергей Сухомлин рассказал на пресс-конференции по итогам 2025 года.

"Если говорить о защите вокзалов или важных логистических узлов, здесь мы можем говорить исключительно о защите с точки зрения ПВО. К сожалению, защитить пути очень сложно", - отметил он.

По его словам, подвижные составы оборудуются, особенно те, которые работают на прифронтовых регионах, дополнительными средствами, которые позволяют их уберечь.

"Что касается непосредственного вокзалов. Здесь тоже мы видели с вами много, к сожалению, примеров, когда обстреливаются наши пассажирские вокзалы, гибнут люди, получают ранения. Поэтому у нас работает отдельная программа, чтобы обеспечить мобильные укрытия этой инфраструктуры", - рассказал Сухомлин.

Приоритетом является сохранение подстанций

Он также отметил большой потенциал "Укрзализныци" по энергетике, затронув тему подстанций.

"Много различной инфраструктуры имеет доступ к железной дороге с точки зрения энергетики. Поэтому сохранение подстанций - это наш приоритет. В новом проекте, который реализует Агентство восстановления, есть большое количество железнодорожных подстанций, которые будут защищены", - говорится в его заявлении.

По словам Сухомлина, спасти объекты "Укрзализныци" может только комплексный подход. В то же время он отметил, что защитить всю колею протяженностью в тысячи километров невозможно.

 

Напомним, из-за атаки РФ на Киевскую область в субботу, 27 декабря, "Укрзализныця" внесла изменения в ряд пригородных рейсов на Фастовском участке.

РБК-Украина ранее писало, что 22 декабря в Житомирской области произошла авария с грузовым поездом. Из-за этого пассажирский поезд Харьков - Ужгород экстренно остановился, а локомотив сошел с рельсов.

Впоследствии стало известно, что грузовой поезд "Укрзализныци" сошел с рельсов, вероятно, из-за вражеского ударного беспилотника типа "Шахед".

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяВойна в Украине