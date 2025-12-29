Приоритет - сохранение подстанций: в Агентстве восстановления раскрыли детали защиты УЗ

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин рассказал, что защита железнодорожных вокзалов осуществляется исключительно ПВО. В то же время он отметил, что защитить пути очень сложно.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Сергей Сухомлин рассказал на пресс-конференции по итогам 2025 года.
"Если говорить о защите вокзалов или важных логистических узлов, здесь мы можем говорить исключительно о защите с точки зрения ПВО. К сожалению, защитить пути очень сложно", - отметил он.
По его словам, подвижные составы оборудуются, особенно те, которые работают на прифронтовых регионах, дополнительными средствами, которые позволяют их уберечь.
"Что касается непосредственного вокзалов. Здесь тоже мы видели с вами много, к сожалению, примеров, когда обстреливаются наши пассажирские вокзалы, гибнут люди, получают ранения. Поэтому у нас работает отдельная программа, чтобы обеспечить мобильные укрытия этой инфраструктуры", - рассказал Сухомлин.
Он также отметил большой потенциал "Укрзализныци" по энергетике, затронув тему подстанций.
"Много различной инфраструктуры имеет доступ к железной дороге с точки зрения энергетики. Поэтому сохранение подстанций - это наш приоритет. В новом проекте, который реализует Агентство восстановления, есть большое количество железнодорожных подстанций, которые будут защищены", - говорится в его заявлении.
По словам Сухомлина, спасти объекты "Укрзализныци" может только комплексный подход. В то же время он отметил, что защитить всю колею протяженностью в тысячи километров невозможно.
Напомним, из-за атаки РФ на Киевскую область в субботу, 27 декабря, "Укрзализныця" внесла изменения в ряд пригородных рейсов на Фастовском участке.
РБК-Украина ранее писало, что 22 декабря в Житомирской области произошла авария с грузовым поездом. Из-за этого пассажирский поезд Харьков - Ужгород экстренно остановился, а локомотив сошел с рельсов.
Впоследствии стало известно, что грузовой поезд "Укрзализныци" сошел с рельсов, вероятно, из-за вражеского ударного беспилотника типа "Шахед".