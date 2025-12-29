Пріоритет - збереження підстанцій: в Агенції відновлення розкрили деталі захисту УЗ
Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин розповів, що захист залізничних вокзалів здійснюється виключно ППО. Водночас він зауважив, що захистити колію дуже складно.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Сергій Сухомлин розповів на пресконференції за підсумком 2025 року.
"Якщо казати про захист вокзалів або важливих логістичних вузлів, тут ми можемо говорити виключно про захист з точки зору ППО. На жаль, захистити колію дуже складно", - зазначив він.
За його словами, рухомі склади обладнуються, особливо ті, які працюють на прифронтових регіонах, додатковими засобами, які дозволяють їх вберегти.
"Що стосується безпосереднього вокзалів. Тут теж ми бачили з вами багато, на жаль, прикладів, коли обстрілюються наші пасажирські вокзали, гинуть люди, отримують поранення. Тому в нас працює окрема програма, щоб забезпечити мобільні укриття цієї інфраструктури", - розповів Сухомлин.
Пріоритетом є збереження підстанцій
Він також наголосив на великому потенціалі "Укрзалізниці" щодо енергетики, торкнувшись теми підстанцій.
"Багато різної інфраструктури має доступ до залізниці з точки зору енергетики. Тому збереження підстанцій - це наш пріоритет. В новому проєкті, який реалізовує Агенція відновлення, є велика кількість залізничних підстанцій, які будуть захищені", - йдеться у його заяві.
За словами Сухомлина, врятувати об'єкти "Укрзаліниці" може тільки комплексний підхід. Водночас він зауважив, що захистити всю колію протяжністю в тисячі кілометрів неможливо.
Нагадаємо, через атаку РФ на Київщину у суботу, 27 грудня, "Укрзалізниця" внесла зміни у низку приміських рейсів на Фастівській дільниці.
РБК-Україна раніше писало, що 22 грудня у Житомирській області сталася аварія із вантажним поїздом. Через це пасажирський потяг Харків - Ужгород екстрено зупинився, а локомотив зійшов із рейок.
Згодом стало відомо, що вантажний потяг "Укрзалізниці" зійшов з рейок, ймовірно, через ворожий ударний безпілотник типу "Шахед".