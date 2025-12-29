ua en ru
Пн, 29 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Приоритет - сохранение подстанций: в Агентстве восстановления раскрыли детали защиты УЗ

Украина, Понедельник 29 декабря 2025 23:07
UA EN RU
Приоритет - сохранение подстанций: в Агентстве восстановления раскрыли детали защиты УЗ Фото: глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин (facebook.com/sukhomlyn.sergey)
Автор: Валерий Ульяненко, Елена Чернякова

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин рассказал, что защита железнодорожных вокзалов осуществляется исключительно ПВО. В то же время он отметил, что защитить пути очень сложно.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Сергей Сухомлин рассказал на пресс-конференции по итогам 2025 года.

"Если говорить о защите вокзалов или важных логистических узлов, здесь мы можем говорить исключительно о защите с точки зрения ПВО. К сожалению, защитить пути очень сложно", - отметил он.

По его словам, подвижные составы оборудуются, особенно те, которые работают на прифронтовых регионах, дополнительными средствами, которые позволяют их уберечь.

"Что касается непосредственного вокзалов. Здесь тоже мы видели с вами много, к сожалению, примеров, когда обстреливаются наши пассажирские вокзалы, гибнут люди, получают ранения. Поэтому у нас работает отдельная программа, чтобы обеспечить мобильные укрытия этой инфраструктуры", - рассказал Сухомлин.

Приоритетом является сохранение подстанций

Он также отметил большой потенциал "Укрзализныци" по энергетике, затронув тему подстанций.

"Много различной инфраструктуры имеет доступ к железной дороге с точки зрения энергетики. Поэтому сохранение подстанций - это наш приоритет. В новом проекте, который реализует Агентство восстановления, есть большое количество железнодорожных подстанций, которые будут защищены", - говорится в его заявлении.

По словам Сухомлина, спасти объекты "Укрзализныци" может только комплексный подход. В то же время он отметил, что защитить всю колею протяженностью в тысячи километров невозможно.

Напомним, из-за атаки РФ на Киевскую область в субботу, 27 декабря, "Укрзализныця" внесла изменения в ряд пригородных рейсов на Фастовском участке.

РБК-Украина ранее писало, что 22 декабря в Житомирской области произошла авария с грузовым поездом. Из-за этого пассажирский поезд Харьков - Ужгород экстренно остановился, а локомотив сошел с рельсов.

Впоследствии стало известно, что грузовой поезд "Укрзализныци" сошел с рельсов, вероятно, из-за вражеского ударного беспилотника типа "Шахед".

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Война в Украине
Новости
Зеленский: 87% украинцев хотят мира, но не ценой Донбасса
Зеленский: 87% украинцев хотят мира, но не ценой Донбасса
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну