Для принятия проекта бюджета-2021 надо создать рабочую группу из опытных депутатов, - эксперт

При принятии проекта госбюджета-2021 надо создать рабочую группу из опытных и влиятельных депутатов из разных депутатских фракций и групп, которые потенциально готовы поддержать бюджет.

Об этом написал политический эксперт Владимир Фесенко в Facebook.

По его мнению, это позволит решить две разные задачи - оптимизировать проект перед голосованием (довести его до приемлемой кондиции), и обеспечить необходимое число голосов за его поддержку.

"Мне представляется, что помимо усилий ключевых фигур бюджетного комитета, надо создать рабочую группу из опытных и влиятельных депутатов из разных депутатских фракций и групп, которые потенциально готовы поддержать бюджет", - считает эксперт.

К примеру, пишет Фесенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко была в свое время и председателем бюджетного комитета, и дважды премьер-министром, в том числе во время кризиса 2008-2009 гг., так что у нее есть богатый опыт антикризисного менеджмента, в частности, как верстать бюджет в сложных кризисных условиях.

"К тому же "Батькивщина" в первом чтении поддержала бюджет. И сейчас голоса фракции Юлии Тимошенко будут далеко не лишними. Есть опытные и влиятельные депутаты и в других депутатских группах и фракциях. При этом надо свести к минимуму лоббистские хотелки, а поработать именно над антикризисной направленностью бюджета-2021", - резюмировал политолог.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 26 ноября согласовал доработанный проект государственного бюджета на следующий год.

Согласно проекту, Кабинет министров отложил повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен с 1 июля на 1 декабря 2021 года.