Для прийняття проекту бюджету-2021 треба створити робочу групу з досвідчених депутатів, - експерт

При прийнятті проекту держбюджету-2021 треба створити робочу групу з-поміж досвідчених та впливових депутатів з різних депутатських фракцій і груп, які потенційно готові підтримати бюджет.

Про це написав політичний експерт Володимир Фесенко в Facebook.

На його думку, це дозволить вирішити два різні завдання - оптимізувати проект перед голосуванням (довести його до прийнятної кондиції), і забезпечити необхідну кількість голосів за його підтримку.

"Мені видається, що крім зусиль ключових фігур бюджетного комітету, треба створити робочу групу з-поміж досвідчених та впливових депутатів з різних депутатських фракцій і груп, які потенційно готові підтримати бюджет", - вважає експерт.

Наприклад, пише Фесенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко була у свій час і головою бюджетного комітету, і двічі прем'єр-міністром, у тому числі під час кризи 2008-2009 рр., так що у неї є багатий досвід антикризового менеджменту, зокрема, як верстати бюджет у складних кризових умовах.

"До того ж "Батьківщина" в першому читанні підтримала бюджет. І зараз голоси фракції Юлії Тимошенко будуть далеко не зайвими. Є досвідчені і впливові депутати та в інших депутатських групах і фракціях. При цьому треба звести до мінімуму лобістські побажання, а попрацювати саме над антикризовою спрямованістю бюджету-2021", - резюмував політолог.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 26 листопада погодив доопрацьований проект державного бюджету на наступний рік.

Згідно з проектом, Кабінет міністрів відклав підвищення мінімальної зарплати до 6500 гривень з 1 липня на 1 грудня 2021 року.