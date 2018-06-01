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Прийняття закону про нацбезпеку стане важливим кроком до членства в НАТО, - Геращенко

НовиниПолітика    01.06.2018 - 11:36
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Віце-спікер сподівається, що його прийняття сприятиме подальшій модернізації української армії

Прийняття закону про національну безпеку стане важливим кроком до членства України в НАТО. Про це заявила перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко, передає прес-служба ВР.

"Ірина Геращенко переконана, що ухвалення законопроекту про національну безпеку України сприятиме подальшій модернізації української армії та стане важливим кроком на шляху до членства у Північноатлантичному Альянсі", - сказано у повідомленні.

Політик зауважила, що ключовим завданням нинішньої сесії парламенту є ухвалення законів "Про Вищий антикорупційний суд" та "Про національну безпеку України", які є важливою складовою для подальшої євроінтеграції України.

Нагадаємо, доопрацьований текст законопроекту "Про національну безпеку" до другого читання було доповнено новим розділом "Інформаційна безпека". Так, новий розділ закону "Про нацбезпеки" буде містити чіткі визначення важливих понять, які на сьогоднішній день не регулюються на законодавчому рівні. Зокрема, даються визначення понять "свобода слова" і "пропаганда".

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Теги публікації: Ірина Геращенко, НАТО, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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