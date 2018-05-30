Законопроект о нацбезопасности ко второму чтению дополнили разделом об информбезопасности

В комитете ВР прогнозируют, что законопроект "О нацбезопасности" будет принят 7 июня

Доработанный текст законопроекта "О национальной безопасности" ко второму чтению был дополнен новым разделом "Информационная безопасность". Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

"Ко второму чтению законопроект "О национальной безопасности" был дополнен новыми разделами. В законе будут прописаны сферы обеспечения национальной безопасности, начиная от военной и заканчивая социальной. То, что защищает данные мы назовем "кибернетической безопасностью", а коммуникативную назовем "информационная безопасность" , - заявил Винник.

Предусматривается, что такая новелла законопроекта сможет стать первым шагом для дальнейшего определения меры ответственности за нарушение информационной безопасности в государстве. Так, по словам секретаря безопасности комитета, после принятия законопроекта "О нацбезопасности" ответственность за наступление на свободу слова может быть прописана в Уголовном или Административном кодексах.

"Законопроект "О нацбезопасности" не вводит какие-то общерегуляторные нормы. Но мы говорим, что нарушение прав на свободу слова или злоупотребление этим правом, которое переходит в стадию пропаганды, несет в себе общественную опасность. Каким образом устанавливать уровень наказания за такие деяния - не задача закона о нацбезопасности. Впрочем, возможно, в дальнейшем кто-то или мы предложим изменения в Уголовный кодекс Украины или Кодекс Украины об административных правонарушениях. Но пока мы устанавливаем только объективную сторону преступления", - рассказал парламентарий.

В документе дается определение свободы слова

Разработчик законопроекта отмечает, что новый раздел закона "О нацбезопасности" будет содержать четкие определения важных понятий, которые на сегодняшний день не регулируются на законодательном уровне.

"В этом разделе мы даем определение понятий "свобода слова" и "пропаганда". У нас в законодательстве сегодня нет определения свободы слова. Все говорят, но никто не знает, что это значит", - добавил нардеп.

Винник отметил, что в подготовленном тексте ко второму чтению законодатели использовали понятия, которые описаны в Конституции Украины и декларации прав и свобод человека.

"... Комплекс мероприятий, осуществляемый государством по обеспечению и защищенности права на свободу мысли и слова, свободное выражение своих взглядов и убеждений (свобода слова). Реализация права на свободу слова может быть ограничена законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности для предотвращения беспорядков или преступлений - для охраны здоровья или нравственности, для защиты репутации или прав других лиц, для предотвращения разглашения конфиденциальной информации...", - говорится в разделе "информационная безопасность" рабочего текста дополненного законопроекта.

Кроме того, в дополненном тексте закона указано, что целью определения понятия "свобода слова" является противодействие проявлениям пропаганды.

"... Государство предотвращает распространение пропаганды системным формам целенаправленного убеждения, которые пытаются повлиять на эмоции, мировоззрение, взгляды, убеждения, мысли и действия, определенные целевой аудиторией с политической, идеологической или коммерческой целью, что угрожает национальной безопасности Украины", - говорится в тексте законопроекта "О нацбезопасности".

В комитете ВР прогнозируют, что дополненный новыми разделами законопроект "О национальной безопасности" будет принят 7 июня.

Напомним, ранее глава Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент может рассмотреть законопроект о нацбезопасности в июне.