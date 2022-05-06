Принятие шестого пакета санкций ЕС против России – это историческая ошибка, - Орбан

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index .

"Ни Венгрия, ни ЕС вообще не готовы принять и реализовать мероприятия, предложенные Еврокомиссией. Санкции могут быть одобрены, только если все необходимые условия будут соблюдены во всех государствах", — написал Орбан.

По мнению премьер-министра, новый пакет санкций Евросоюза повлечет за собой рост цен на энергоносители при том, что ЕС не будет прилагать существенных усилий для смягчения последствий.

Орбан также заявил, что сокращение объемов закупки российской нефти невозможно без мощных инвестиций в энергетическую инфраструктуру и ускоренного перехода к "зеленой" экономике. Однако Европейский Союз будет иметь достаточно финансирования для Венгрии только на бумаге. Резюмируя эффект санкций ЕС на Россию, премьер-министр подчеркнул, что новые санкции ЕС нанесут больше ущерба его стране, чем России.