Прийняття шостого пакету санкцій ЄС проти Росії - це історична помилка, - Орбан

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index .

"Ні Угорщина, ні ЄС взагалі не готові прийняти і реалізувати заходи, запропоновані Єврокомісією. Санкції можуть бути схвалені, тільки якщо всі необхідні умови будуть дотримані у всіх державах", - написав Орбан.

На думку прем'єр-міністра, новий пакет санкцій Євросоюзу спричинить зростання цін на енергоносії при тому, що ЄС не докладатиме істотних зусиль для пом'якшення наслідків.

Орбан також заявив, що скорочення обсягів закупівлі російської нафти неможливе без потужних інвестицій в енергетичну інфраструктуру і прискореного переходу до "зеленої" економіки. Однак Європейський Союз матиме достатньо фінансування для Угорщини тільки на папері. Резюмуючи ефект санкцій ЄС на Росію, прем'єр-міністр підкреслив, що нові санкції ЄС завдадуть більше шкоди його країні, ніж Росії.