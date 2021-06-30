Принятие налогового законопроекта приведет к падению ВВП, - нардеп

В результате принятия законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), Украина будет иметь снижение ВВП и отток инвестиций.

"Последствия будут очень и очень простые. На какой-то очень короткий период, возможно, какие-то бюджетные поступления и увеличатся. Год пережить, может, и поможет. Но в конечном счете мы увидим снижение ВВП", - рассказала Буймистер.

По ее словам, намерения правительства увеличить налоги негативно воспримут иностранные инвесторы, которые ценят стабильность законодательства в стране, в которую инвестируют.

"Если мы одной рукой создаем более благоприятный налоговый режим, а второй рукой создаем правительственные законопроекты, которые уничтожают все эти инициативы, то никакие инвестняни здесь просто не помогут. Поэтому исключительно последовательная политика государства может восприниматься бизнесом позитивно и нормально", - подчеркнула Буймистер.

Она также считает, что изменения в налоговое законодательство должны приниматься только после широкого общественного и экспертного обсуждения, прежде всего с представителями бизнеса, чего авторы законопроекта №5600 не сделали.

"Чтобы не потерять доверие к, в первую очередь, фискальной политике правительства, не могут налоговые инициативы приниматься без широкого обсуждения предварительно со всеми стейкхолдерами, без экономических расчетов, без моделирования элементарно последствий", - отметила Буймистер.