Ухвалення податкового законопроекту призведе до падіння ВВП, - нардеп

"Наслідки будуть дуже і дуже прості. На якийсь дуже короткий період, можливо, якісь бюджетні надходження і збільшаться. Рік пережити, може, і допоможе. Але кінець кінцем ми побачимо зниження ВВП", - розповіла Буймістер.

За її словами, наміри уряду збільшити податки негативно сприймуть іноземні інвестори, які найбільш за всі цінують стабільність законодавства в країні, в яку інвестують.

"Якщо ми однією рукою створюємо більш сприятливий податковий режим, а другою рукою створюємо урядові законопроекти, які знищують всі ці ініціативи, то жодні інвестняні тут просто не допоможуть. Тому виключно послідовна політика держави може сприйматися бізнесом позитивно і нормально", - наголосила Буймістер.

Вона також вважає, що зміни до податкового законодавства мають ухвалюватись лише після широкого громадського і експертного обговорення, перш за все з представниками бізнесу, чого автори законопроекту №5600 не зробили.

"Щоб не втратити довіру до в першу чергу фіскальної політики уряду, не можуть податкові ініціативи прийматися без широкого обговорення попередньо з усіма стейкхолдерами, без економічних розрахунків, без моделювання елементарно наслідків", - зазначила Буймістер.