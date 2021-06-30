Ухвалення податкового законопроекту призведе до падіння ВВП, - нардеп
Внаслідок ухвалення законопроекту щодо внесення змін до Податкового кодексу (№5600), Україна матиме зниження ВВП та відтік інвестицій.
Про це заявила народний депутат, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер.
"Наслідки будуть дуже і дуже прості. На якийсь дуже короткий період, можливо, якісь бюджетні надходження і збільшаться. Рік пережити, може, і допоможе. Але кінець кінцем ми побачимо зниження ВВП", - розповіла Буймістер.
За її словами, наміри уряду збільшити податки негативно сприймуть іноземні інвестори, які найбільш за всі цінують стабільність законодавства в країні, в яку інвестують.
"Якщо ми однією рукою створюємо більш сприятливий податковий режим, а другою рукою створюємо урядові законопроекти, які знищують всі ці ініціативи, то жодні інвестняні тут просто не допоможуть. Тому виключно послідовна політика держави може сприйматися бізнесом позитивно і нормально", - наголосила Буймістер.
Вона також вважає, що зміни до податкового законодавства мають ухвалюватись лише після широкого громадського і експертного обговорення, перш за все з представниками бізнесу, чого автори законопроекту №5600 не зробили.
"Щоб не втратити довіру до в першу чергу фіскальної політики уряду, не можуть податкові ініціативи прийматися без широкого обговорення попередньо з усіма стейкхолдерами, без економічних розрахунків, без моделювання елементарно наслідків", - зазначила Буймістер.
Нагадаємо, раніше народний депутат, член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що зміни до Податкового кодексу, запропоновані урядом, призведуть до інфляції та зростання безробіття, а також втрати конкурентоздатності вітчизняних підприємств.
Водночас Американська торгова палата (АСС) та Європейська Бізнес Асоціація закликали відхилити законопроєкт щодо податкових змін (№5600), зазначивши, що його ухвалення збільшить фіскальний тиск на бізнес і негативно вплине на економіку та погіршить інвестиційний клімат країни.
Як відомо, на початку червня уряд зареєстрував у Верховній раді законопроект №5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.