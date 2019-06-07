Принятие избирательного кодекса не повлияет на число партий, которые войдут в Раду

Принятие нового избирательного кодекса по открытым спискам не снизит количество политических партий, которые смогут войти в состав Верховной рады. Об этом сообщил глава рабочей группы по наработке избирательного кодекса Александр Черненко, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп отметил, что по закрытым спискам персональный состав формируется самой политической партией. В случае же формирования по открытым - на состав влияет избиратель.

"Существует иллюзия, что избирательный кодекс по открытым спискам приведет какие-то новые партии, а какие-то заберет. Это не так. Если партия имеет поддержку и преодолевает проходной барьер, то она проходит в парламент. А новая эта партия или старая - неважно. То есть, если партия непопулярна и не имеет поддержки, то избирательная система не даст ей голоса, какие бы хорошие люди там не были. Вот смотрите по социологии, кто проходит барьер, тот пройдет хоть по закрытым, хоть по открытым спискам. Разница в том, что по закрытым спискам персональный состав формируется самой партией. А по открытым - на это влияет избиратель", - пояснил Черненко.

Напомним, ранее замглавы комитета по вопросам правой политики и правосудия Леонид Емец заявил, что для ускорения принятия нового избирательного кодекса по открытым спискам накануне внеочередных выборов в Верховную раду докладчики от профильного комитета попытаются в три раза сократить обсуждение поправок.

Как писало РБК-Украина, глава рабочей группы по наработке нового избирательного кодекса Александр Черненко заявил, что к документу представлен ряд поправок о введении электронного голосования.

Добавим также, среди поправок к новому избирательному кодексу есть предложения ввести процедуру изменения места голосования онлайн.

Кроме того, ранее Емец заявил, что в зале Верховной рады есть около 240 голосов за принятие нового избирательного кодекса.