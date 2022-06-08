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Принудительная мобилизация и цензура усиливают напряжение в российском обществе, - ISW

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Москва, Среда 08 июня 2022 05:49
Принудительная мобилизация и цензура усиливают напряжение в российском обществе, - ISW Российские войска (Фото: Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Принудительная мобилизация в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также полная цензура информации о погибших военнослужащих усиливают напряжение в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Нарастающие усилия Москвы по цензуре информации о погибших и раненых военнослужащих усиливают напряжение внутри страны и противодействие войне в России.

В Институте изучения войны также отметили, что российские войска, вероятно, установили контроль над большей частью жилого сектора Северодонецка и провели штурм украинских позиций в промышленной зоне за минувшие сутки. Операционная среда в городе остается изменчивой.

Войска РФ продолжают продвигаться на Славянск, к юго-востоку из района Изюма и к западу от Лимана, пытаясь прорвать украинскую оборону, остановившую большинство прямых фронтальных штурмов из Изюма.

Оккупанты начали отводить позиции в Запорожской области либо для ротации понесших потерь подразделений в тыл, либо для усиления обороны России на северо-западе Херсонской области. Российским войскам не удалось вернуть передовые позиции на западном берегу реки Ингулец, которые находятся под контролем ВСУ.

Напомним, 6 июня российские войска утром накрыли массированным минометным огнем пограничные населенные пункты Сумской области и также обстреляли свой поселок.

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