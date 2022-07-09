Принудительная мобилизация и бои на окраинах: какая ситуация в Луганской области

По словам Гайдая, оккупанты приглашают мужчин в Луганской области на высокооплачиваемую работу, а уже на следующий день забирают их воевать против Украины.

Тем временем бои продолжаются на окраинах области. Только вчера наши защитники уничтожили несколько вражеских танков. А удары по складам с боекомплектами российских военных - замедляют наступление.

"Подготовки к проведению так называемого референдума на оккупированных территориях не наблюдается", - отмечает Гайдай.

Как пояснил глава Луганской ОВА, боевики могут провести фейковый "референдум" после того, как Украина получит необходимое ей оружие, чтобы обвинить Киев в ударах по "территории" России. После этого же Москва может объявить всеобщую мобилизацию.