Примусова мобілізація та бої на околицях: яка ситуація у Луганській області

За словами Гайдая, окупанти запрошують чоловіків у Луганській області на високооплачувану роботу, а вже на наступний день забирають їх воювати проти України.

Тим часом бої продовжуються на околицях області. Лише вчора наші захисники знищили декілька ворожих танків. А удари по складах з боєкомплектами російських військових - уповільнюють наступ.

"Підготовки до проведення так званого референдуму на окупованих територіях не спостерігається", - відзначає Гайдай.

Як пояснив голова Луганської ОВА, бойовики можуть провести фейковий "референдум" після того, як Україна отримає необхідну їй зброю, аби звинуватити Київ у ударах по "території" Росії. Після цього ж Москва може оголосити загальну мобілізацію.