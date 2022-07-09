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Примусова мобілізація та бої на околицях: яка ситуація у Луганській області

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Луганській області російські військові обманом мобілізують містян для війни проти України. Тим часом бої продовжуються на околицях регіону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За словами Гайдая, окупанти запрошують чоловіків у Луганській області на високооплачувану роботу, а вже на наступний день забирають їх воювати проти України.

Тим часом бої продовжуються на околицях області. Лише вчора наші захисники знищили декілька ворожих танків. А удари по складах з боєкомплектами російських військових - уповільнюють наступ.

"Підготовки до проведення так званого референдуму на окупованих територіях не спостерігається", - відзначає Гайдай.

Як пояснив голова Луганської ОВА, бойовики можуть провести фейковий "референдум" після того, як Україна отримає необхідну їй зброю, аби звинуватити Київ у ударах по "території" Росії. Після цього ж Москва може оголосити загальну мобілізацію.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський назвав умову для деокупації територій.

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