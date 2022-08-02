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В Николаеве отказались от обязательной эвакуации, несмотря на усиление обстрелов

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Николаев, Вторник 02 августа 2022 16:12
В Николаеве отказались от обязательной эвакуации, несмотря на усиление обстрелов Фото: в Николаеве не планируют объявлять принудительную эвакуацию (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Николаевской области увеличилось количество обстрелов со стороны россиян, однако объявление обязательной эвакуации не планируется. Украинские военные намерены провести операцию по освобождению Херсонской области, которая должна привести к уменьшению обстрелов в соседней к ней Николаевской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Виталия Кима на брифинге.

"Сейчас мы не планируем принудительную эвакуацию (из Николаева - ред.). У нас ВСУ продвигаются, поэтому об этом речь не идет... Обстрелов стало больше, но ВСУ планируют операцию по освобождению Херсонской области, которая должна привести к уменьшению обстрелов", - сказал он.

Ким добавил, что по сравнению с другими зонами активных боевых действий, количество погибших в Николаевской области является умеренным.

В последнее время из-за постоянных обстрелов Николаев начали сравнивать с Мариуполем. На это Ким заявил, что инфраструктура города сильно страдает, при этом в Николаеве не такое большое количество погибших и раненых людей, как в Мариуполе.

Напомним, за сегодня город обстреляли уже дважды. Россияне били из РСЗО "Смерч" и ракетами типа С-300.

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