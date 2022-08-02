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У Миколаєві відмовилися від обов'язкової евакуації, незважаючи на посилення обстрілів

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Миколаїв, Вівторок 02 серпня 2022 16:12
У Миколаєві відмовилися від обов'язкової евакуації, незважаючи на посилення обстрілів Фото: у Миколаєві не планують оголошувати примусову евакуацію (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Миколаївській області збільшилася кількість обстрілів з боку росіян, проте оголошення обов'язкової евакуації не планується. Українські війські мають намір провести операцію зі звільнення Херсонської області, яка має призвести до зменшення обстрілів у сусідній до неї Миколаївській.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Віталія Кіма на брифінгу.

"Наразі ми не плануємо примусову евакуацію (з Миколаєва - ред.). У нас ЗСУ просуваються, тому про це мова не йде... Обстрілів стало більше, але ЗСУ планують операцію щодо звільнення Херсонської області, яка має призвести до зменшення обстрілів", - сказав він.

Кім додав, що у порівнянні з іншими зонами активних бойових дій, кількість загиблих у Миколаївській області є помірною.

Останнім часом через постійні обстріли Миколаїв почали порівнювати з Маріуполем. На це Кім заявив, що інфраструктура міста сильно страждає, при цьому в Миколаєві не така велика кількість загиблих та поранених людей, як у Маріуполі.

Нагадаємо, за сьогодні місто обстріляли вже двічі. Росіяни били з РСЗВ "Смерч"та ракетами типу С-300.

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Миколаїв Виталий Ким
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