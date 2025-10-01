Принцеса Анна здійснила неоголошений візит до України

За даними ЗМІ, під час свого візиту Анна зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та першою леді. Вони вшанували пам'ять загиблих дітей та поспілкувалася з підлітками, яких вдалося повернути з російської депортації.

Водночас, у Букінгемському палаці уточнили, що головною метою поїздки принцеси було привернення уваги до "травматичного досвіду дітей, які живуть на лінії фронту".

У Києві вона відвідала Національний музей історії України у Другій світовій війні, Михайлівський золотоверхий собор, де вшанувала пам'ять маленьких українців, чиї життя обірвала Росія.

Принцеса Анна також відвідала Центр захисту прав дитини. Там вона поспілкувалася з підлітками, яких російські військові викрали з їхніх домівок, але яких згодом вдалося повернути на батьківщину. Анна подякувала співробітникам центру, які "невтомно працюють", щоб возз'єднати якомога більше дітей зі своїми родинами.

Варто нагадати, що 12 вересня Київ відвідав принц Гаррі. Під час свого візиту він зазначив, що хоче зробити "все можливе", щоб допомогти одужати тисячам військовослужбовців, які отримали серйозні поранення.

"Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення", - сказав принц Гаррі.