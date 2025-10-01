Принцесса Анна совершила необъявленный визит в Украину

По данным СМИ, во время своего визита Анна встретилась с президентом Владимиром Зеленским и первой леди. Они почтили память погибших детей и пообщалась с подростками, которых удалось вернуть из российской депортации.

В то же время, в Букингемском дворце уточнили, что главной целью поездки принцессы было привлечение внимания к "травматическому опыту детей, живущих на линии фронта".

В Киеве она посетила Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, Михайловский златоверхий собор, где почтила память маленьких украинцев, чьи жизни оборвала Россия.

Принцесса Анна также посетила Центр защиты прав ребенка. Там она пообщалась с подростками, которых российские военные похитили из их домов, но которых впоследствии удалось вернуть на родину. Анна поблагодарила сотрудников центра, которые "неутомимо работают", чтобы воссоединить как можно больше детей со своими семьями.

Стоит напомнить, что 12 сентября Киев посетил принц Гарри. Во время своего визита он отметил, что хочет сделать "все возможное", чтобы помочь выздороветь тысячам военнослужащих, которые получили серьезные ранения.

"Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления", - сказал принц Гарри.