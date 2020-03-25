ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У принца Чарльза выявили коронавирус

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 12:42
У принца Чарльза выявили коронавирус
Фото: принц Чарльз (flickr.com COP PARIS)

Принц Чарльз сдал позитивный тест на коронавирус

У британского принца Чарльза выявили коронавирус, его тест показал положительный результат. Об этом сообщает The Telegraph.

Сообщается, что позитивный тест принца Чарльза подтвердил представитель Clarence House - вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи.

"Принц Уэльский показал положительный результат на коронавирус... У него проявлялись легкие симптомы, но в остальном он остается в добром здравии и в течение последних нескольких дней работал, как обычно, дома", - сообщил он.

Его супруга герцогиня Корнуольская Камилла тоже прошла тестирование, тест оказался отрицательным. На данный момент супруги изолированы в поместье в Шотландии.

Отметим, накануне премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил об ужесточении карантина в стране. Граждан обязали находиться дома, выходя на улицу только в крайних и четко оговоренных случаях.

Напомним, ранее сообщалось, что князь Монако Альбер II заразился коронавирусной инфекцией. Он стал первым главой государства с подтвержденным заражением COVID-19.

Парламент Британии прекращает работу на четыре недели
Новости Украины Великобританияпринц ЧарльзКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь