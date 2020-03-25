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У принца Чарльза виявили коронавірус

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 12:42
У принца Чарльза виявили коронавірус
Фото: принц Чарльз flickr.com COP PARIS)

Принц Чарльз здав позитивний тест на коронавірус

У британського принца Чарльза виявили коронавірус, його тест показав позитивний результат. Про це повідомляє The Telegraph.

Повідомляється, що позитивний тест принца Чарльза підтвердив представник Clarence House - вестмінстерської резиденції членів британської королівської сім'ї.

"Принц Уельський показав позитивний результат на коронавірус ... У нього виявлялися легкі симптоми, але в іншому він залишається в доброму здоров'ї і протягом останніх декількох днів працював, як зазвичай, вдома", - повідомив він.

Його дружина герцогиня Корнуольська Камілла теж пройшла тестування, тест виявився негативним. На даний момент подружжя ізольовано в маєтку в Шотландії.

Відзначимо, напередодні прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про посилення карантину в країні. Громадян зобов'язали перебувати вдома, виходячи на вулицю тільки в крайніх і чітко визначених випадках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що князь Монако Альбер II заразився коронавірусною інфекцією. Він став першим главою держави з підтвердженим зараженням COVID-19.

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