Принц Вільям зустрів легенду збірної Англії в закусочній для безпритульних: відео

41-річний престолоспадкоємець відвідав їдальню Pret a Manger у Борнмуті. Її відкрили в рамках програми принца Вельського Homewards, що покликана боротися з безпритульністю.

Серед відвідувачів і персоналу закладу опинився і Гаскойн. Вільям спершу не повірив, що справді зустрів екс-хавбека збірної Англії та низки місцевих команд. "Це справді Ви?" – навіть перепитав принц і мило поспілкувався зі скандальним спортсменом.

Гаскойн отримав задоволення від спілкування з королівською особою і заявив, що почувається набагато краще. Потім 56-річний колишній футболіст нахилився для обіймів із Вільямом, а також несподівано поцілував принца в щоку. Згодом представник королівської родини назвав події у Борнмуті "дуже цікавим ранком".

Хто такий Пол Гаскойн

Уродженець передмістя Ньюкасла, футбольна зірка 80-х і 90-х. Непересічний футбольний талант поєднував із витівками за межами поля, зокрема й алкозалежністю.

Ігрову кар'єру розпочав у "Ньюкаслі". Пізніше захищав кольори лондонського "Тоттенхема", римського "Лаціо", шотландського "Рейнджерс", "Мідслбро", ліверпульського "Евертона", "Бернлі", китайського "Ганьсу Тяньма" та "Бостон Юнайтед". У збірній Англії провів 57 матчів, у яких забив 10 м'ячів.

Отримав прізвисько "Газза" за вибуховий характер. Після завершення кар'єри зіткнувся з ментальними проблемами. Через них і зловживання алкоголем мав неприємності зі законом.