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Принц Вільям зустрів легенду збірної Англії в закусочній для безпритульних: відео

Фото: Принц Вільям заснував ініціативу Homewards (facebook.com/TheBritishMonarchy)
Автор: Антон Федорців

Спадкоємець королівського трону Великої Британії принц Вільям несподівано побачився з ексцентричним колишнім футболістом Полом Гаскойном під час візиту до Борнмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

41-річний престолоспадкоємець відвідав їдальню Pret a Manger у Борнмуті. Її відкрили в рамках програми принца Вельського Homewards, що покликана боротися з безпритульністю.

Серед відвідувачів і персоналу закладу опинився і Гаскойн. Вільям спершу не повірив, що справді зустрів екс-хавбека збірної Англії та низки місцевих команд. "Це справді Ви?" – навіть перепитав принц і мило поспілкувався зі скандальним спортсменом.

Гаскойн отримав задоволення від спілкування з королівською особою і заявив, що почувається набагато краще. Потім 56-річний колишній футболіст нахилився для обіймів із Вільямом, а також несподівано поцілував принца в щоку. Згодом представник королівської родини назвав події у Борнмуті "дуже цікавим ранком".

Хто такий Пол Гаскойн

Уродженець передмістя Ньюкасла, футбольна зірка 80-х і 90-х. Непересічний футбольний талант поєднував із витівками за межами поля, зокрема й алкозалежністю.

Ігрову кар'єру розпочав у "Ньюкаслі". Пізніше захищав кольори лондонського "Тоттенхема", римського "Лаціо", шотландського "Рейнджерс", "Мідслбро", ліверпульського "Евертона", "Бернлі", китайського "Ганьсу Тяньма" та "Бостон Юнайтед". У збірній Англії провів 57 матчів, у яких забив 10 м'ячів.

Отримав прізвисько "Газза" за вибуховий характер. Після завершення кар'єри зіткнувся з ментальними проблемами. Через них і зловживання алкоголем мав неприємності зі законом.

 

 

До слова, напередодні пригадали вручення "Золотого м'яча-2003" без Роналду в списку претендентів.

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Принц Вільям