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Принц Уильям встретил легенду сборной Англии в закусочной для бездомных: видео

Фото: Принц Уильям учредил инициативу Homewards (facebook.com/TheBritishMonarchy)
Автор: Антон Федорцив

Наследник королевского трона Великобритании принц Уильям неожиданно увидел экс-центрического бывшего футболиста Пола Гаскойна во время визита в Борнмут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

41-летний престолонаследник посетил столовую Pret a Manger в Борнмуте. Ее открыли в рамках программы принца Уэльского Homewards, призванной бороться с бездомностью.

Среди посетителей и персонала заведения оказался и Гаскойн. Уильям сначала не поверил, что действительно встретил экс-хавбека сборной Англии и ряда местных команд. "Это действительно Вы?" – даже переспросил принц и мило пообщался со скандальным спортсменом.

Гаскойн получил удовольствие от общения с королевским лицом и заявил, что чувствует себя гораздо лучше. Затем 56-летний бывший футболист наклонился для объятий с Уильямом, а также неожиданно поцеловал принца в щеку. Впоследствии представитель королевской семьи назвал события в Борнмуте "очень интересным утром".

Кто такой Пол Гаскойн

Уроженец пригорода Ньюкасла, футбольная звезда 80-х и 90-х. Незаурядный футбольный талант сочетал с выходками за пределами поля, в том числе и алкозависимостью.

Игровую карьеру начал в "Ньюкасле". Позже защищал цвета лондонского "Тоттенхэма", римского "Лацио", шотландского "Рейнджерс", "Мидслбро", ливерпульского "Эвертона", "Бернли", китайского "Ганьсу Тяньма" и "Бостон Юнайтед". В сборной Англии провел 57 матчей, в которых забил 10 мячей.

Получил прозвище "Газза" за взрывной характер. После завершения карьеры столкнулся с ментальными проблемами. Из-за них и злоупотребления алкоголем имел неприятности с законом.

 

 

К слову, накануне вспомнили вручение "Золотого мяча-2003" без Роналду в списке претендентов.

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Принц Уильям