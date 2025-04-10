Принц Гарри совершил в Украину неанонсированный визит: герцог поддержал ветеранов (фото)

Принц Гарри совершил в Украину неанонсированный визит, во время которого посетил ветеранов ВСУ и пострадавших из-за российской военной агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов побывал во львовской клинике Superhumans Center, где лечат раненых военных. В этом центре бесплатно предоставляется протезирование, реконструктивная хирургия и психологическая помощь.

Как обращает внимание британское издание, о необъявленной поездке принца не разглашали, пока он уже не покинул Украину.

Как пишет The Telegraph, на фото с визита во Львов изображен герцог Сассекский, одетый в куртку с названием его фонда Invictus Games, в разговоре с ранеными украинскими ветеранами.

Принц Гарри в Украине во Львове (фото: telegraph.co.uk)

Позже принц Гарри позировал с группой инвалидов в реабилитационном учреждении, а также встретился с министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой.

Гарри стал вторым членом королевской семьи, который побывал в Украине с начала большой войны

Стоит отметить, что британский герцог, который 10 лет служил в армии Соединенного Королевства, является вторым членом королевской семьи, который посетил Украину после начала широкомасштабной военной агрессии.

Так, в прошлом году украинскую столицу посетила герцогиня Эдинбургская Софи.

Также напомним, что в марте принц Уильям встретился с украинскими беженцами во время двухдневного визита в Эстонию.

Британская королевская семья поддерживает Украину

Члены монаршей семьи Соединенного Королевства неоднократно высказывались с осуждением российской широкомасштабной военной агрессии против Украины.

Так, например, еще в феврале 2022 года принц Уильям и Кейт Миддлтон нарушили "нейтралитет" и поддержали Украину. Также перед этим Украину поддержали принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые сложили с себя обязанности членов королевской семьи.

В феврале принц Гарри лично поздравил сборную Украины на старте Игр непокоренных-2025, которые проходили в канадском городе Ванкувер.

Также напомним, в августе 2022 года принц Гарри позвонил украинской волонтерке и парамедику Юлии Паевской с позывным "Тайра" после ее освобождения из российского плена.

Добавим, 2 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III во время визита в Англию.