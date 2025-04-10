Принц Гарри совершил в Украину неанонсированный визит: герцог поддержал ветеранов (фото)
Принц Гарри совершил в Украину неанонсированный визит, во время которого посетил ветеранов ВСУ и пострадавших из-за российской военной агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов побывал во львовской клинике Superhumans Center, где лечат раненых военных. В этом центре бесплатно предоставляется протезирование, реконструктивная хирургия и психологическая помощь.
Как обращает внимание британское издание, о необъявленной поездке принца не разглашали, пока он уже не покинул Украину.
Как пишет The Telegraph, на фото с визита во Львов изображен герцог Сассекский, одетый в куртку с названием его фонда Invictus Games, в разговоре с ранеными украинскими ветеранами.
Принц Гарри в Украине во Львове (фото: telegraph.co.uk)
Позже принц Гарри позировал с группой инвалидов в реабилитационном учреждении, а также встретился с министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой.
Гарри стал вторым членом королевской семьи, который побывал в Украине с начала большой войны
Стоит отметить, что британский герцог, который 10 лет служил в армии Соединенного Королевства, является вторым членом королевской семьи, который посетил Украину после начала широкомасштабной военной агрессии.
Так, в прошлом году украинскую столицу посетила герцогиня Эдинбургская Софи.
Также напомним, что в марте принц Уильям встретился с украинскими беженцами во время двухдневного визита в Эстонию.
Британская королевская семья поддерживает Украину
Члены монаршей семьи Соединенного Королевства неоднократно высказывались с осуждением российской широкомасштабной военной агрессии против Украины.
Так, например, еще в феврале 2022 года принц Уильям и Кейт Миддлтон нарушили "нейтралитет" и поддержали Украину. Также перед этим Украину поддержали принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые сложили с себя обязанности членов королевской семьи.
В феврале принц Гарри лично поздравил сборную Украины на старте Игр непокоренных-2025, которые проходили в канадском городе Ванкувер.
Также напомним, в августе 2022 года принц Гарри позвонил украинской волонтерке и парамедику Юлии Паевской с позывным "Тайра" после ее освобождения из российского плена.
Добавим, 2 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III во время визита в Англию.
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