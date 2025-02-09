Ігри нескорених-2025 стартували в Канаді: принц Гаррі особисто привітав збірну України (відео)

У канадським містах Ванкувер та Вістлер стартували Ігри нескорених-2025. Україну на них представляють 35 спортсменів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

Міжнародний спортивний форум пройде з 8 по 16 лютого за участі 550 учасників із 25 країн. У ньому змагаються ветерани та військовослужбовці, що отримали поранення, травми чи захворювання, виконуючи свої військові обов'язки.

Традиційно учасники Ігор виявляють найсильніших у плаванні, стрільбі з лука, волейболі сидячи та баскетболі на колісних кріслах. Цьогоріч особливістю змагань стане те, що додалися зимові види спорту: гірські лижі, сноуборд, біатлон, бігові лижі, скелетон та керлінг на колісних кріслах.

Цього разу до складу збірної України потрапило на десять захисників більше, ніж на минулих змаганнях. Міжнародна Фундація Ігор нескорених збільшила українську квоту з 25 до 35 учасників.

Засновник змагань принц Гаррі після свого виступу на урочистій церемонії відкриття, підійшов до збірної України та особисто привітав наших спортсменів.

Ігри нескорених: як виступали українці

Засновником Ігор нескорених (Invictus Games) є британський принц Гаррі. Саме за його ініціативи були проведені перші змагання у Лондоні в 2014 році. Назва форуму походить від найвідомішого вірша англійського поета Вільяма Ернста Генлі – Invictus (непереможний), який активно використовують для популяризації змагань.

У Іграх нескорених беруть участь колишні і діючі військовослужбовці, що отримали поранення або травми під час служби. Ігри у Ванкувері та Вістлері стануть вже сьомими.

Українці вперше взяли участь в змаганнях також у Канаді, але в Торонто в 2017 році. Відтоді виступали на всіх форумах, показуючи вражаючі результати.

Медалі українських спортсменів на Іграх нескорених ("золото" + "срібло" + "бронза" та загальна кількість)

Торонто-2017: 8+3+3 (14)

Сідней-2018: 7+10+3 (20)

Гаага-2022: 5+5+6 (16)

Дюссельдорф-2023: 12+14+8 (34)