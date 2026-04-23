Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом

Візити принца Гаррі в Україну

Нагадаємо, принц Гаррі був в Україні двічі за час повномасштабної війни. Спочатку він вразив неанонсованою появою у Львові в квітні 2025 року, побувавши у клініці, де надають допомогу пораненим військовим.

Вже 12 вересня того ж року він прибув до Києва, де відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні, зустрівся з ветеранами, побував біля зруйнованого внаслідок російської атаки житлового будинку та вшанував пам'ять полеглих воїнів біля меморіалу на Майдані Незалежності.

У четверті роковини великої війни принц Гаррі звернувся до українців з важливим посланням. Він висловив захоплення незламним духом нашого народу та вкотре нагадав, що підтримує Україну.