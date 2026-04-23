У четвер, 23 квітня, принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом
Як передає РБК-Україна, про це повідомив британський журналіст Кріс Шип.
Принц Гаррі зазначив, що йому приємно повернутися до України.
"Добре знову бути в Україні", - сказав він.
Своїм візитом герцог Сассекський хотів нагадати людям по всьому світу, з чим зіткнулися українці, і підтримати тих, хто виконує "надзвичайну роботу в неймовірно складних умовах".
Нагадаємо, принц Гаррі був в Україні двічі за час повномасштабної війни. Спочатку він вразив неанонсованою появою у Львові в квітні 2025 року, побувавши у клініці, де надають допомогу пораненим військовим.
Вже 12 вересня того ж року він прибув до Києва, де відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні, зустрівся з ветеранами, побував біля зруйнованого внаслідок російської атаки житлового будинку та вшанував пам'ять полеглих воїнів біля меморіалу на Майдані Незалежності.
У четверті роковини великої війни принц Гаррі звернувся до українців з важливим посланням. Він висловив захоплення незламним духом нашого народу та вкотре нагадав, що підтримує Україну.