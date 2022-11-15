Примусову мобілізацію "нових росіян" узаконено. Путін видав указ

Президент Російської Федерації Володимир Путін днями видав указ, за яким у Збройних силах РФ можуть служити не тільки громадяни Росії, а й особи, що мають подвійне громадянство. Тож, відтепер наявність українського паспорта може не врятувати колаборантів і зрадників від військової служби на боці агресора.

"Росіяни так і не змогли знайти "добровольців" на півдні й готуються до примусової мобілізації власників російських паспортів. Попри заяви росіян про добровольців на півдні, місцеві не йдуть на співпрацю з ворогом, адже не вірять в казки про "нацистів". Не допомагає росіянам й фінансове заохочення, бо охочих укласти контракт теж немає", - зазначається у повідомленні ЦНС.

При цьому експерти Центра підкреслюють, що й тут росіяни хитрують.

"Зауважимо, що хоча в указі говориться про "мирний час", та це лише юридична обгортка, бо офіційно у РФ немає війни", - окцентують в ЦНС.

Відтак Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій не отримувати паспорти країни-ворога та за можливості залишити регіон і не ставати ресурсом для агресора.

Раніше за призовом у лавах російської армії могли служити лише громадяни РФ, а іноземці мали таке право, лише підписавши контракт.