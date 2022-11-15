Принудительная мобилизация "новых россиян" узаконена. Путин издал указ

Президент Российской Федерации Владимир Путин на днях издал указ, согласно которому в Вооруженных силах РФ могут служить не только граждане России, но и лица, имеющие двойное гражданство. Отныне наличие украинского паспорта может не спасти коллаборантов и предателей от военной службы на стороне агрессора.

"Россияне так и не смогли найти "добровольцев" на юге и готовятся к принудительной мобилизации владельцев российских паспортов. Несмотря на заявления россиян о добровольцах на юге, местные не идут на сотрудничество с врагом, ведь не верят в сказки о "нацистах". Не помогает россиянам" и финансовое поощрение, потому что желающих заключить контракт тоже нет", - отмечается в сообщении ЦНС.

При этом эксперты Центра подчеркивают, что и здесь россияне хитрят.

"Заметим, что хотя в указе говорится о "мирном времени", но это только юридическая обертка, потому что официально в РФ нет войны", - акцентируют внимание в ЦНС.

Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий не получать паспорта страны-врага и по возможности покинуть регион и не становиться ресурсом для агрессора.

Ранее по призыву в рядах российской армии могли служить только граждане РФ, а иностранцы имели такое право, только подписав контракт.