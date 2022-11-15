RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Принудительная мобилизация "новых россиян" узаконена. Путин издал указ

Фото: во временно оккупированных районах Украины теперь могут законно мобилизовывать украинцев с российскими паспортами (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

"Новые владельцы" паспортов РФ, полученных на временно оккупированных территориях Украины, теперь могут мобилизовывать в соответствии с российским законодательством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на днях издал указ, согласно которому в Вооруженных силах РФ могут служить не только граждане России, но и лица, имеющие двойное гражданство. Отныне наличие украинского паспорта может не спасти коллаборантов и предателей от военной службы на стороне агрессора.

"Россияне так и не смогли найти "добровольцев" на юге и готовятся к принудительной мобилизации владельцев российских паспортов. Несмотря на заявления россиян о добровольцах на юге, местные не идут на сотрудничество с врагом, ведь не верят в сказки о "нацистах". Не помогает россиянам" и финансовое поощрение, потому что желающих заключить контракт тоже нет", - отмечается в сообщении ЦНС.

При этом эксперты Центра подчеркивают, что и здесь россияне хитрят.

"Заметим, что хотя в указе говорится о "мирном времени", но это только юридическая обертка, потому что официально в РФ нет войны", - акцентируют внимание в ЦНС.

Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий не получать паспорта страны-врага и по возможности покинуть регион и не становиться ресурсом для агрессора.

Ранее по призыву в рядах российской армии могли служить только граждане РФ, а иностранцы имели такое право, только подписав контракт.

РБК-Украина сообщало, что в России официально разрешили призывать на службу в армию иностранных граждан.

Напомним, что, по данным Института изучения войны (ISW), в России продолжается скрытая мобилизация под видом формирования добровольческих подразделений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в России