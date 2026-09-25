Примусову евакуацію родин з дітьми розширили ще у двох громадах Донеччини

Раніше РБК-УКраїна писало, що адміністрація Донецької області на початку серпня посилила обов'язкову евакуацію з Краматорська, Біленького та Красноторки.

Крім того, 30 липня влада Харківщини прийняла рішення про обов'язкову евакуацію родин з дітьми зі Старосалтівської громади.

Крім того, 24 липня на Дніпропетровщині розширили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми. У безпечні райони мають виїхати сотні мешканців, серед яких понад триста дітей.