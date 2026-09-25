Принудительную эвакуацию семей с детьми расширили еще в двух громадах Донецкой области

Ранее РБК-Украина писало, что администрация Донецкой области в начале августа усилила обязательную эвакуацию из Краматорска, Беленького и Красноторки.

Кроме того, 30 июля власти Харьковщины приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из Старосалтовской громады.

Кроме того, 24 июля в Днепропетровской области расширили обязательную эвакуацию семей с детьми. В безопасные районы должны выехать сотни жителей, среди которых более трехсот детей.