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Примусова евакуація на Харківщині: з 9 сіл вивезуть родини з дітьми

16:57 30.07.2026 Чт
2 хв
Гостра безпекова ситуація стала причиною
aimg Олена Бджола
Примусова евакуація на Харківщині: з 9 сіл вивезуть родини з дітьми Фото: примусова евакуація із Харківської області (Getty Images)
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30 липня влада Харківщини прийняла рішення про обов'язкову евакуацію родин з дітьми зі Старосалтівської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Зона примусової евакуації на Харківщині розширилася

Синєгубов повідомив, що зона обов’язкової евакуації стала більше в Чугуївському районі області.

"На засіданні Ради оборони області ухвалили рішення про проведення евакуації, зокрема в примусовий спосіб родин із дітьми, із 9 сіл Старосалтівської громади", - зазначив чиновник.

Наразі в цих населених пунктах проживають 865 людей, серед яких 58 дітей та 64 маломобільні особи.

"Рішення ухвалили у зв’язку зі зростанням інтенсивності ворожих обстрілів населених пунктів Старосалтівської громади", - уточнив він.

Влада закликає виїжджати

Синєгубов закликав мешканців визначених населених пунктів:

  • не нехтувати власною безпекою,
  • зберегти життя,
  • евакуюватися до більш безпечних громад області.

Уже визначені маршрути евакуації та передбачені місця тимчасового проживання людей.

"Ми продовжуємо працювати скоординовано з громадами, правоохоронцями, рятувальниками та волонтерами, аби забезпечити захист кожній родині", - запевнив Синєгубов.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині розширили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми. Через постійну загрозу російських обстрілів мають виїхати сотні мешканців, серед яких понад триста дітей.

17 липня через погіршення ситуації з безпекою та розширення зони російських обстрілів влада Херсонської області збільшила територію обов'язкової евакуації населення.

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