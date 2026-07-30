Примусова евакуація на Харківщині: з 9 сіл вивезуть родини з дітьми

30 липня влада Харківщини прийняла рішення про обов'язкову евакуацію родин з дітьми зі Старосалтівської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Зона примусової евакуації на Харківщині розширилася

Синєгубов повідомив, що зона обов’язкової евакуації стала більше в Чугуївському районі області.

"На засіданні Ради оборони області ухвалили рішення про проведення евакуації, зокрема в примусовий спосіб родин із дітьми, із 9 сіл Старосалтівської громади", - зазначив чиновник.

Наразі в цих населених пунктах проживають 865 людей, серед яких 58 дітей та 64 маломобільні особи.

"Рішення ухвалили у зв’язку зі зростанням інтенсивності ворожих обстрілів населених пунктів Старосалтівської громади", - уточнив він.

Влада закликає виїжджати

Синєгубов закликав мешканців визначених населених пунктів:

не нехтувати власною безпекою,

зберегти життя,

евакуюватися до більш безпечних громад області.

Уже визначені маршрути евакуації та передбачені місця тимчасового проживання людей.

"Ми продовжуємо працювати скоординовано з громадами, правоохоронцями, рятувальниками та волонтерами, аби забезпечити захист кожній родині", - запевнив Синєгубов.