Примусове повернення українців з ЄС: у ЦПД заявили про фейк

Як зазначається, у соцмережах поширюється відео, замасковане під матеріал західного видання, у якому стверджується, що Польща, Німеччина та Франція нібито "зобов’язалися протягом двох місяців повернути в Україну понад 40 тисяч осіб призовного віку для проходження військової служби".

Для правдоподібності у ролику використано реальні кадри із зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі 6 січня, на які накладено вигаданий текст.

У ЦПД наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Жодних офіційних заяв, рішень або домовленостей між Україною та країнами ЄС щодо «примусового повернення 40 тисяч осіб за два місяці» не існує, так само як і подібних матеріалів у західних медіа", - йдеться у повідомленні.

У Центрі підкреслили, що поширення таких фейків є частиною російської інформаційної операції.

Вона спрямована на залякування українців за кордоном, дискредитацію європейських партнерів України та штучне нагнітання напруги у відносинах між Україною та ЄС.

Як зазначають у ЦПД, російська пропаганда системно створює фейкові відео та «новини», імітуючи стиль західних медіа, щоб надати дезінформації видимість достовірності та посилити її вплив на аудиторію.